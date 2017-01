Iran: rakettest niet strijdig met resolutie

Tatjana Muskiet

TEHERAN – Iran bevestigt noch ontkent het bericht uit Amerika dat het zondag een ballistische raket heeft getest. Hoe dan ook vallen de Iraanse raketten niet onder het nucleaire akkoord dat Iran met zes wereldmogendheden heeft gesloten, noch onder een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, zei minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif dinsdag in Teheran. Zarif sprak op een persconferentie met zijn Franse ambtgenoot Jean-Marc Ayrault, die in Teheran op bezoek is. Ayrault zei dat hij Franse zorgen had overgebracht over de rakettest. Die zou in strijd zijn met VN-resolutie 2231 en het internationale vertrouwen in de Iraanse bedoelingen kunnen ondermijnen. De resolutie maant Iran geen ballistische raketten te bouwen die kernwapens kunnen dragen.(Telegraaf)…[+]