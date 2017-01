IS executeert 12 gevangenen in Palmyra

Tatjana Muskiet

BEIROET – Leden van de terreurgroep Islamitische Staat hebben in de antieke stad Palmyra in het oosten van Syrië ten minste twaalf gevangenen geëxecuteerd, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten donderdag. IS veroverde Palmyra in december voor de tweede keer op het Syrische regeringsleger, dat zich toen concentreerde op de herovering van Aleppo in het noorden van Syrië.Volgens het Observatorium werden vier personen – ambtenaren en leerkrachten – voor een museum onthoofd. Acht anderen – vier regeringssoldaten en vier rebellen die elders in Syrië gevangen werden genomen – werden doodgeschoten.(Telegraaf)…[+]