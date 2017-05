Jachtgeweer en geld gestolen

Maltie Nidhansingh

PARAMARIBO – Inbrekers hebben donderdagavond een inbraak gepleegd in een woning in het district Wanica. Het gaat om een hoogbouw pand. De bewoners vertrokken rond 20.00 uur uit huis en kwamen omstreeks 21.45 uur weer thuis aan. Bij die gelegenheid kwamen zij tot de ontdekking dat onbekenden in de woning hebben ingebroken. Bij een ingesteld onderzoek bleek dat een groot bedrag en een jachtgeweer zijn weggenomen. De benadeelden schakelden de politie in die nog bezig is met het onderzoek. Over de daders is nog niets bekend.[+]