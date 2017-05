Jeugdige aangehouden voor roof

Maltie Nidhansingh

PARAMARIBO – Een zestienjarige jongen is vrijdag in de kraag gevat voor het plegen van een beroving in Paramaribo. Hij zou samen met vier anderen een 59-jarige man hebben beroofd van zijn zaktelefoon. Na de daad sloegen zij op de vlucht, maar het gelukte omstanders een van de jongens aan te houden. Zij droegen hem over aan de politie. De daders waren ongewapend. Het slachtoffer liep geen letsel op. De politie stelde een onderzoek in de omgeving in, maar trof de overige rovers niet aan.[+]