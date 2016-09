Jongedame op bed overvallen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 23-jarige jongedame is maandagochtend rond kwart over drie op haar bed overvallen. Ze sliep in haar slaapkamer van een gehuurd pand in het district Wanica. Een buurvrouw vertelt aan de krant dat het slachtoffer haar raam had dichtgedaan, maar vermoedelijk niet op slot had gedaan. Twee rovers drongen via dat raam de kamer binnen en overrompelden haar.

De jongedame heeft gevochten met de daders, maar het gelukte de rovers toch om een mobiele telefoon, twee halskettingen en oorbellen buit te maken. De criminelen hielden haar onder schot met een pistool en bedreigden haar. Haar werktas met bescheiden werd ook gestolen. Nadat de criminelen vertrokken waren, riep zij de buren om hulp. De buren hadden niet door dat er een beroving plaatsvond. Ze schoten de jongedame te hulp en alarmeerden de politie.

Het slachtoffer vertelde aan haar buren dat de daders gemaskerd waren. Ze kon alleen hun ogen zien. Een van hen was gewapend met een pistool, maar zijn kompaan was ongewapend. Het slachtoffer klaagde achteraf van pijn aan haar schouders, omdat de daders haar hadden vastgehouden. Het is niet bekend hoe de rovers de plaats hebben aangedaan en verlaten. De politie was op de locatie geweest voor onderzoek…[+]