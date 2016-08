Jongeman beroofd van bromfiets

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 26-jarige jongeman is dinsdag beroofd van zijn bromfiets aan de Cocobiacoweg ter hoogte van de Langatabikistraat in Paramaribo. Drie rovers, van wie een gewapend was met een hamer, hebben de daad gepleegd. Ze bedreigden het slachtoffer, waarna ze de bromfiets buitmaakten. Het slachtoffer liep lichte verwonding op.

Het gaat om een groen gelakte bromfiets die is gestolen. Na de daad verlieten de twee de plaats verlaten in een wit gelakte wagen. Ze reden in de richting van de Vieruurbloemstraat. De derde dader reed weg op de gestolen bromfiets in de richting van de Lalla Rookhweg. De politie kreeg melding van de beroving en ging ter plaatse voor onderzoek. Diverse gespecialiseerde eenheden waren gealarmeerd om uit te kijken naar de gestolen bromfiets…[+]