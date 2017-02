Justitie VS vangt bot: opschorting inreisverbod blijft van kracht

Tatjana Muskiet

SAN FRANCISCO – Een Amerikaans federaal hof van beroep heeft dit weekend het verzoek afgewezen van het Amerikaanse ministerie van Justitie om het omstreden inreisverbod te handhaven gedurende de juridische strijd over die maatregel. President Trump heeft met een decreet mensen uit zeven overwegend islamitische landen de toegang tot het land ontzegd. Dat besluit wordt voor de rechter aangevochten. Een federale rechter in de staat Washington bepaalde vrijdag dat het inreisverbod niet kan gelden zo lang er juridisch geen duidelijkheid over is. Justitie vindt dat het om veiligheidsredenen noodzakelijk is dat het inreisverbod van kracht blijft.(Telegraaf)…[+]