Juventus biedt op Atalanta-uitblinker Kessié

Tatjana Muskiet

Juventus heeft een bod uitgebracht op Atalanta Bergamo-middenvelder Franck Yannick Kessié. De negentienjarige Ivoriaan is dit seizoen een smaakmaker bij zijn werkgever.Kessié kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Cesena in de Serie B, maar dit seizoen volgde zijn doorbraak in de Serie A. In dertien competitiewedstrijden scoorde hij dit seizoen vijf keer en gaf hij twee assists.De goede prestaties van de international van Ivoorkust heeft voor interesse gezorgd van Arsenal en Chelsea, maar Juvenuts lijkt het meest concreet te zijn. De koploper van Italië heeft een bod van €25 miljoen uitgebracht, weet Goal.(goal.com)…[+]