Kalou: “Bayern heeft competitie weer spannend gemaakt”

Tatjana Muskiet

Volgens Salomon Kalou heeft de dip van Bayern Müchen voordelen voor het hele Duitse voetbal. De competitie wordt er een stuk spannender door.

Bayern München kampt voor het eerst in jaren met een serieuze vormdip. De Duitse topclub staat na twaalf competitiewedstrijden op de tweede plek in de Bundesliga. De afgelopen jaren gingen de Bavarians steevast aan kop in de competitie.

Volgens Hertha BSC-aanvaller Salomon Kalou is het alleen maar goed dat Bayern een keer niet onaantastbaar is. De oud-Feyenoorder voorziet een leuker competitieverloop, nu Bayern ineens flinke concurrentie heeft van RB Leipzig. Hertha en Eintracht Frankfurt staan bovendien op een overbrugbare afstand van Bayern op de respectievelijk derde en vierde plek.(goal.com)…[+]