Kanarieschool opent natuur- en milieueducatiecentrum

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Kinderen van peuter- en kleuterschool Kanarie kunnen vanaf dit schooljaar op een actieve manier kennismaken met landbouw, veeteelt en visserij. In het nieuwe natuur- en milieueducatiecentrum van de Stichting Kanaries Welzijnsbevordering (SKW) zien en ervaren zij zelf hoe je een moestuin aanlegt en onderhoudt, vee houdt en verzorgt en aan visserij kunt doen. Het centrum is op 30 december geopend in de Tawajariepolder in Wanica.

De Stichting Kanaries Welzijnsbevordering meldt in een bericht dat de kinderen met ‘hoofd, hart en handen’ (denken, voelen en doen) leren over landbouw, veeteelt en visserij. Tijdens educatieve buitenprogramma’s krijgen zij inzicht in het belang van natuur en milieu, door de verzorging van dieren en planten en andere activiteiten. Zo leren deze kinderen om verantwoord om te gaan met hun omgeving.

Vanaf oktober 2017 worden de educatieve programma’s in het centrum uitgebreid met speciaal onderwijs aan de oudere leerlingen van de leerschool Kanaries. Naast lezen, schrijven, rekenen en de kunstzinnige vakken vormt het natuur- en milieueducatieve programma een belangrijk onderdeel van het totale onderwijspakket. Zo beleven ook deze scholieren de natuur en het milieu van dichtbij.

Het natuur- en milieueducatiecentrum is opgezet door de SKW, die in 2009 is opgericht. Deze stichting legt zich toe op de educatie en vorming van het jonge kind en van leerlingen met een extra zorgvraag bij het doorlopen van het onderwijsproces. SKW werkt nauw samen met diverse nationale en internationale partners. Voor het natuur- en milieueducatiecentrum zijn er drie strategische overheidspartners: de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Openbare Werken (OW)…[+]