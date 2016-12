Kane langer bij Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur-aanvaller Harry Kane heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract. De Engelsman blijft tot de zomer van 2022 verbonden aan de club.

“Het is geweldig. Iedereen weet hoeveel ik van dit team hou en wat ik voor deze club voel”, vertelt Kane op de officiële clubwebsite van Tottenham.

We are delighted to announce that @HKane has signed a new contract with the Club, which will run until 2022. #COYS pic.twitter.com/iNFyoYU32E

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 1, 2016