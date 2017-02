Klopp: “Wijnaldum moet zijn afronding verbeteren”

Tatjana Muskiet

Jürgen Klopp daagt Georginio Wijnaldum uit om vaker te scoren voor Liverpool. De Nederlander was dit seizoen scoorde dit seizoen drie keer in de Premier League. Wijnaldum bezorgde Liverpool dinsdagavond een punt tegen Chelsea, door met een kopbal voor de gelijkmaker te zorgen. In december bezorgde hij The Reds tegen Manchester City ook al de zege met een rake kopbal (1-0). Alleen tegen Watford in november was hij daarvoor trefzeker geweest. “Oké, nu heeft hij gescoord tegen Manchester City en Chelsea en daarvoor tegen Watford, dat is lang geleden”, vertelde Klopp op de officiële clubwebsite van Liverpool. “In een andere wedstrijd kreeg hij een goede kans in het strafschopgebied en we hebben gezegd dat hij zijn afronding moet verbeteren. Hij is een goede speler, daarom speelt hij hier.”(goal)…[+]