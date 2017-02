Lacazette droomt van Barcelona

Tatjana Muskiet

Alexandre Lacazette heeft zijn zinnen gezet op een transfer komende zomer. De Fransman wil Olympique Lyonnais verlaten.Lacazette wordt de laatste jaren in verband gebracht met een transfer, maar zo ver kwam het nog niet. De laatste drie seizoen scoorde hij telkens meer dan twintig doelpunten en dat punt nadert het dit seizoen ook al bijna. In negentien competitiewedstrijden was hij dit seizoen achttien keer trefzeker. “Ik denk dat het juiste moment is aangebroken om te vertrekken”, vertelde Lacazette tegen Canal+. “Ik denk dat ik deze zomer een verandering van omgeving nodig heb en iets anders wil ontdekken.”(goal)…[+]