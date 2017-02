Lazio walst over Pescara heen; Parolo scoort viermaal

Tatjana Muskiet

Lazio-middenvelder Marco Parolo versloeg met vier goals bijna eigenhandig Pescara, in een duel dat met 2-6 werd gewonnen. In de elfde en veertiende minuut zorgde een dubbele salvo van Parolo dat Pescara-fans in het eigen Stadio Adriatico, de schrik om het hart sloeg. Ahmed Benali zorgde binnen het half uur dat er wat hoop gloorde door de aansluitingstreffer te scoren.Gaston Brugmans goal vlak voor rust zorgde er zelfs voor dat de 2-2 op het scorebord verscheen. Daardoor veerde het publiek op, en leek Lazio in een lastig pakket te komen. Om die reden ging men er goed voor zitten in de tweede helft.(goal)...[+]