Lewis kan bizarre comeback nipt voorkomen

Adrian Lewis leek vrijdag een gemakkelijke zege te gaan boeken op Alan Norris, maar plots haperde de motor bij Jackpot. Net op tijd was de Brit echter weer bij de les om zijn ontketende landgenoot alsnog naar huis te sturen. Lewis kwam in Blackpool tijdens de kwartfinale van de World Matchplay met 13-5 voor, maar was vervolgens even helemaal de weg kwijt. Norris profiteerde optimaal en kwam terug tot 14-13. Om op gelijke hoogte te komen, had hij een 160-finish nodig, maar tops bleek een brug te ver voor Norris. Lewis kwam op 15-13 door 120 uit te gooien, waarna de tweevoudig wereldkampioen de partij besliste met een uitworp van 65.