Libanon heeft eindelijk president

Het politiek bestel in Libanon is langs sektarische grenzen verdeeld. Het presidentschap is voorbehouden aan een christen, iets wat de 81-jarige Aoun is. Toen bleek dat het land een nieuwe president had, werd vuurwerk afgeschoten in hoofdstad Beiroet. De nieuwe president beloofde de strijd aan te binden met terrorisme. Ook wil Aoun voorkomen dat regionale ,,branden” overslaan naar zijn land, dat onder meer grenst aan Syrië. ..[+]