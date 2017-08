Lichamen gevonden in marineschip VS

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – Duikers hebben stoffelijke resten gevonden in een ondergelopen ruimte van de Amerikaanse torpedobootjager USS John S. McCain. De duikers waren in het door een aanvaring beschadigde schip aan het zoeken naar tien vermiste marinemensen. De marinewoordvoerder zei niet hoeveel lichamen er zijn gevonden. De met geleide raketten uitgeruste torpedobootjager werd maandagmorgen aan de achterzijde geraakt door de tanker Alnic MC. Het marineschip was op weg naar Singapore. Door de aanvaring vielen vijf gewonden. De aanvaring en een incident met een ander schip enkele maanden geleden zijn voor de Amerikaanse marine aanleiding de hele vloot door te lichten. Daarom is een operationele pauze van een paar dagen ingelast. Die wordt gebruikt om procedures, materieel, training en onderhoud onder de loep te nemen.(Telegraaf)…[+]