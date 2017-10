Mahi en Idrissi terug in selectie FC Groningen na wangedrag

Tatjana Muskiet

Mimoun Mahi en Oussama Idrissi zijn weer opgenomen in de selectie van FC Groningen. Het duo was na wangedrag rond de wedstrijd tegen Willem II (0-1 verlies) van anderhalve week geleden niet meer welkom bij het eerste elftal. Mahi en Idrissi zaten maandagochtend om de tafel met de clubleiding en technische staf. Uitkomst van het overleg is dat de aanvallers per direct weer mogen meetrainen met de selectie van trainer Ernest Faber, meldt FC Groningen op de eigen site.