Man beroofd van geld en halsketting

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 42-jarige man is zaterdagochtend aan de Saramaccastraat in Paramaribo beroofd. Twee rovers hebben SRD 1000 en een halsketting van hem buitgemaakt. Zij waren gewapend met een mes waarmee zij het slachtoffer bedreigden om de spullen af te staan. Een van de daders was gekleed in een witte trui en de andere in oranje. Na de beroving renden zij in de richting van de Drambrandersgracht. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. Hij alarmeerde de politie die ter plekke ging voor onderzoek…[+]