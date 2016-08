Man beroofd van tas

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man is donderdagavond in Paramaribo beroofd van zijn tas. Hij liep over straat toen een rover naar hem toekwam. De dader vroeg hem naar de tijd en de aangever probeerde die voor hem na te gaan. Hij is echter op dat moment beroofd van zijn tas. Hij had persoonlijke spullen in zijn tas. Na de daad is de dader weggerend: hij was ongewapend. De politie was na de melding ter plekke voor onderzoek, maar zij trof de rover niet aan. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. De politie is bezig de rover op te sporen…[+]