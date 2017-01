Man beroofd van telefoon

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man die op de kruising van de Mahonylaan en Mauriciusstraat was, is vrijdag beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij had zijn cellulair in zijn handen toen een rover naar hem toekwam en de telefoon afpakte. Met de gestolen telefoon stapte hij in een auto die is weggereden. De dader was ongewapend. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. Hij meldde de politie die op de plaats delict kwam en een onderzoek instelde. De dader is niet aangetroffen in de nabije omgeving. Hij wordt nog opgespoord…[+]