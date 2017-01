Man doodt jongere broer

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Marlon V (45) heeft zijn jongere broer Jerrel Vianen (21) woensdag aan de Aloeboetoedraistraat te Geyersvlijt gedood. Hij meldde zich aan bij de politie die hem na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering heeft gesteld. Het ontzielde lichaam van het slachtoffer is in beslag genomen voor gerechtelijke lijkschouwing.

De afdeling Public Relations van de politie zegt aan de krant dat uit de verklaring van de familie blijkt dat Jerrel Vianen kort tevoren ruzie kreeg met de verdachte om een huissleutel. De ruzie mondde uit in een vechtpartij. Marlon V nam zijn jongere broer in een wurggreep. Op een bepaald moment schreeuwde de vrouw van het slachtoffer haar zwager toe haar man los te laten. De verdachte liet hem los, waarna het slachtoffer het bewustzijn verloor. De vrouw probeerde hem met middelen weer bij het bewustzijn te brengen, maar dit lukte haar niet. “De familie bracht Jerrel toen per eigen gelegenheid naar de RGD-poli te Geyersvlijt. Deze bleek gesloten te zijn, waarna zij de Spoedeisende Hulp aandeden. Een arts stelde bij aankomst vast, dat hij het leven heeft gelaten”, stelt Public Relations. De verdachte is samen met een ander naar de politie gegaan…[+]