Man gekapt

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 36-jarige man is maandag in Paramaribo gekapt. Hij had verwondingen aan zijn linkerbovenarm en moest medisch worden behandeld. Het slachtoffer zou naar twee jongemannen zijn gegaan om vermoedelijk met hen te vechten. Bij die gelegenheid hebben de twee verdachten hem geen gelegenheid gegeven hen te slaan, maar ze kapten hem gelijk met een houwer. Beide zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De krant verneemt dat het slachtoffer zeventien hechtingen moest ondergaan en dat hij is opgenomen in het ziekenhuis. De verdachten zouden na de kappartij zijn weggereden in een auto. De politie heeft hen op de hoek van de Kwatta- en Munderweg klemgereden en aangehouden. De houwer waarmee de aangever is gekapt, is aangetroffen en in beslag genomen…[+]