Man met illegaal wapen aangehouden

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De politie heeft gisteren een man in de kraag gevat voor overtreding van de Vuurwapenwet. Hij had een revolver in zijn bezit waarvan hij geen documenten kon overleggen. Bij de politie was de melding gedaan van een verdacht voertuig maar zij trof dat in eerste instantie niet aan. Een verder onderzoek leidde naar een auto aan de Kwattaweg waarbij een man werd aangetroffen. In zijn auto werd het wapen aangetroffen en in beslag genomen. Het is niet bekend of hij ook personen heeft bedreigd…[+]