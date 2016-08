Man op politieterrein aangehouden

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man die vanuit het terrein van een politiestation in het district Wanica vluchtte, is in de kraag gevat. Het vermoeden bestaat dat hij drugs zou hebben gebracht voor een arrestant die in het cellenhuis van het station is opgesloten. Deze zaak kwam aan het licht toen de aandacht van enkele politiemannen werd getrokken door honden die constant blaften op het terrein. Ze vonden dit vreemd en namen een kijkje. Ze zagen een man vanuit het politieterrein over de schutting springen en wegrennen.

De politie ging deze man achterna en hield hem aan. Hij werd overgebracht naar het politiebureau. Bij controle in het cellenhuis, zagen de agenten dat een arrestant via de spijlen een zak naar binnen wilde krijgen. De politie trof in de zak marihuana en opladers van een telefoon aan. De man die aangehouden is, ontkent dat hij drugs en opladers heeft gebracht voor een arrestant. Hij beweert de zak met marihuana niet bij het cellenhuis te hebben geplaatst. De politie heeft de aangetroffen drugs en oplader in beslag genomen. De verdachte is in verzekering gesteld…[+]