Man overvallen en gekneveld in woning

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 53-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag in zijn woning in het district Para overvallen. Twee rovers hebben de daad gepleegd. Een van de daders was gekleed in het grijs en de ander in het zwart; het is niet bekend of ze gewapend waren.

De criminelen maakten een mobiele telefoon, een televisietoestel, een dvd-speler, een laptop, USD 200 en SRD 900 buit. Het slachtoffer was gekneveld achtergelaten in zijn kamer en klaagde van pijn. Hij bevond zich ten tijde van de beroving in zijn slaapkamer, maar had zijn voor- en kamerdeur niet afgesloten. De rovers liepen via de voordeur naar binnen en overrompelden de man meteen. De politie is bezig de criminelen op te sporen…[+]