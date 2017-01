Man schiet jagende broer per ongeluk dood

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man heeft zijn broer donderdagavond per ongeluk doodgeschoten in het Alimoni-gebied in het district Brokopondo. Beide broers waren gaan jagen. Op een gegeven moment heeft een van hen de ander voor wild aangezien en een schot gelost. Zijn broer werd dodelijk geraakt. De man die had geschoten, maakte van dit schietincident melding bij de politie van Brokopondo die een onderzoek had ingesteld. De politie heeft onderzocht waaruit bleek dat de man zijn broer voor wild had aangezien. De man is na verhoor heengezonden. Het ontzielde lichaam van de broer is afgestaan aan de nabestaanden…[+]