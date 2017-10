Man steekt woning in brand

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man heeft zijn woning vrijdag vermoedelijk in brand gestoken. Het gaat om een laagbouw stenen woning die van binnen totaal afbrandde. De inboedel is daarbij verwoest door de brand. De woning is eigendom van de moeder van de man. Zijn moeder woont al jaren in Nederland. De man staat in de buurt bekend als een alcoholist. Vrijdagmorgen ging hij naar zijn buurman en klaagde dat water en stroom waren afgesloten en dat zijn familie geen geld vanuit Nederland voor hem stuurde. Hij deed daarbij de uitlating dat hij het pand in brand zou steken. Later op de dag ging hij weer naar de woning van zijn buurman en zei dat hij die reeds in brand had gestoken, waarna hij de plaats verliet. Kort daarna zag de buurman dat het huis daadwerkelijk in brand stond. Tijdens bluswerkzaamheden kwam de verdachte terug op de plaats delict en hij werd ter plaatse aangehouden op verdenking van brandstichting. Niemand raakte gewond…