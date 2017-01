Tatjana Muskiet

De Martin Luther Kingdag is een Amerikaanse feestdag om de Afrikaans-Amerikaanse dominee Martin Luther King jr te eren. De feestdag valt jaarlijks op de derde maandag van januari, rond de tijd van de verjaardag van King, op 15 januari.

De feestdag is het resultaat van een grootschalige campagne die door een aantal activisten werd geleid. Een van de opmerkelijkste hiervan was de blinde musicus Stevie Wonder, die met de hit Happy Birthday in 1980 en de Rally for Peace-persconferentie in 1981 de campagne wist te populariseren. De Amerikaanse president Ronald Reagan tekende op 2 november 1983 de wet die de federale vakantiedag ter ere van King creëerde.

De feestdag werd voor het eerst gehouden op 20 januari 1986. Op 18 januari 1993 was de Martin Luther Kingdag al officieel in alle 50 staten van de VS. De dag kreeg inhoud met demonstraties voor vrede, sociale rechtvaardigheid, rassen- en klassengelijkheid, en ook als nationale dag van vrijwilligersorganisaties…[+]