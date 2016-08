Mathoera doet wenkbrauwen van oppositie en coalitie rijzen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO- Oppositieparlementariër Krishna Mathoera (VHP) deed gisteren de wenkbrauwen rijzen van zowel coalitie als oppositie. Ze heeft ook de woede van niet alleen de coalitie maar ook van de regering op de hals gehaald. Enkele ministeries zouden volgens haar geen bestaansrecht hebben omdat die hun doel missen.

Een van die ministeries in Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Zij sprak over opdoeken van deze departementen. “Dit is een enorme miskenning en weinig inzicht van de sociale kaart van Suriname”, was het antwoord van minister Joan Dogojo van Sociale Zaken op de scherpe opmerkingen van Mathoera.

Zij presenteerde een reeks van programma die voor dit jaar in totaal meer dan SRD 700 miljoen dekken aan sociale bijstand voor kwetsbare groepen waaronder SRD 358 miljoen voor sociale bescherming en armoedebestrijding, SRD 83 miljoen aan bijstand voor mensen met een beperking en SRD 52 miljoen ten behoeve van sociaal zwakke huishoudens. “ Ik noem dit zo omdat duidelijk moet zijn dat wij betreuren de kwalificatie in het collega gedaan aan het ministerie en het beleid waarbij er niet is geschroomd om op te roepen om het miniserie op te doeken”, zegt minister Dogojo na een reeks van maatregelen te hebben opgenoemd die voor dit jaar door Sociale Zaken betaald zullen worden.

Eerder gaf ook minister Soewarto Moestadja een uitgebreide uitleg waarom het Ministerie van Arbeid, die ook opgedoekt zou moeten worden, een bestaansrecht heeft. Het is niet de eerste keer dat Mathoera gewaagde uitspraken deed in het parlement die ook binnen de oppositie de wenkbrauwen heeft doen fronsen. Enkele maanden terug stelde de parlementariër de mening toegedaan te zijn dat topsport geen prioriteit zou moeten genieten en dat gereserveerde gelden hiervoor, gezien de precaire situatie in het land, anders ingezet kunnen worden. Zij kreeg hiervoor een bolwassing van een groot deel van coalitie en kon niet rekenen op rugdekking van de oppositie…[+]