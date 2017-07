‘Matic van Chelsea naar Manchester United’

Tatjana Muskiet

Volgens verscheidene Britse media staat Nemanja Matic op het punt om de overstap te maken van Chelsea naar Manchester United. De bijna 29-jarige Serviër, die in het seizoen 2010/2011 een jaar voor Vitesse uitkwam, speelde 123 duels voor Chelsea. Matic wordt meestal ingeert als verdedigende middenvelder. In 2011 werd hij door Chelsea verkocht aan Benfica. In Portugal deed Matic het zo goed dat The Blues hem drie jaar later terughaalden. Eerder versterkte het United van manager José Mourinho zich deze zomer al met Victor Lindelöf van Benfica en Romelu Lukaku van Everton. De Belg werd voor 85 miljoen euro gekocht. (Telegraaf)…[+]