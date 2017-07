‘Max geeft Formule 1 totaal nieuwe dimensie’

Tatjana Muskiet

“Formule 1 heeft met Max een totaal nieuwe dimensie gekregen”, vertelt oud-premier Jan-Peter Balkenende die enkele dagen aanwezig was op Silverstone waar hij zondag Verstappen als vierde zag finishen. „Ik vind het enorm boeiend om te zien hoe Max zich ontwikkelt. Iemand die van jongs af aan door zijn vader is klaargestoomd voor het grote werk, die als 17-jarige al mocht instappen in de Formule 1 en een jaar later zijn eerste race voor Red Bull meteen won. En die het ondanks alle pech ook dit seizoen weer gewoon waarmaakt. Het hele verhaal spreekt tot de verbeelding. Bij iedereen. Je merkt dat mensen die niets met Formule 1 hadden, nu ineens op zondag voor de tv zitten. Dat is de Max-factor.” (Telegraaf)…[+]