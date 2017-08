McGregor daagt Mayweather met ‘grof geschut’ uit

Tatjana Muskiet

Het aftellen naar het grootse gevecht tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor is begonnen. Laatstgenoemde ster binnen UFC doet dat op geheel eigen manier. “Word wakker, Floyd. Het is afgelopen”, slingert de Ier via sociale media de wereld in. Ook opent de 29-jarige McGregor op figuurlijke wijze met grof geschut de strijd. Zo poseert hij, zo is te zien bij Daily Mail, met zijn team uitdagend met gevaarlijke geweren. De flamboyante Ier is er helemaal klaar voor. Het gevecht tussen Mayweather en McGregor, waar honderden miljoenen euro’s op het spel staan, wordt zaterdagnacht (Nederlandse tijd) in Las Vegas afgewerkt. McGregor daagde Mayweather eind vorig jaar uit, nadat hij er als eerste in was geslaagd om in twee verschillende gewichtsklassen kampioen te worden van de populaire UFC, de grootste organisatie in de vechtsporten onder de noemer Mixed Martial Arts. Mayweather reageerde in maart op de uitdaging door zijn pensioen voorlopig op te schorten. De sportmiljardair bokste in september 2015 zijn laatste wedstrijd. (Telegraaf)…[+]