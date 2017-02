‘Melania Trump verhuist niet naar Witte Huis’

Tatjana Muskiet

Het kan maar zo zijn dat president Donald Trump het rijk in het Witte Huis helemaal voor zichzelf blijft houden. Zijn vrouw Melania Trump zou twijfels hebben om erheen te verhuizen. De First Lady en zoon Barron blijven wellicht permanent in New York wonen. Donald en Melania kondigden in november aan dat de First Lady – als zoon Barron het schooljaar afgerond zou hebben – definitief in het Witte Huis zou trekken. Maar een ingewijde vertelt tegen Us Weekly dat dit misschien wel helemaal niet doorgaat. “Aan het einde van het schooljaar gaan ze evalueren. Het kan beide kanten opgaan. Uiteindelijk doen ze wat het beste is voor Barron.” (Telegraaf)…[+]