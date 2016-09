Mensensmokkelbende opgerold in België

Tatjana Muskiet

BRUSSEL – De Belgische autoriteiten hebben een mensensmokkelorganisatie opgerold die vanaf vorig jaar zomer Irakezen naar België haalde om asiel aan te vragen. Bij invallen in Brussel, Leuven en Verviers werden twee weken geleden tien verdachten opgepakt. Vier van hen zitten nog in de cel, liet de federale politie dinsdag weten. De bende vroeg 15.000 tot 20.000 dollar voor een vervalst paspoort, waarmee de asielzoekers via lijnvluchten naar België vlogen. Anderen werden voor 5000 dollar over de weg via de Balkan Europa binnengeloodst.(Telegraaf)…[+]