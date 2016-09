Merkel en Hollande: daden tegen crisis EU

Tatjana Muskiet

Bratislava – Frankrijk en Duitsland, het ‘motorblok’ van de Europese Unie, willen de komende maanden het vertrouwen bij de Europese burger in de EU terugwinnen door daden te stellen. Bondskanselier Angela Merkel sprak vrijdag voor de EU-top in Bratislava van een kritieke situatie. ,,Het gaat erom met daden aan te tonen dat we beter kunnen worden. We willen samenwerken en de problemen die er in Europa zijn oplossen.’’