Messi behoedt Barça voor tweede tik

Tatjana Muskiet

FC Barcelona kan in de Primera Division eigenlijk geen steken meer laten vallen in de jacht op koploper Real Madrid, maar zondag ging het tegen Leganes toch bijna mis. Gelukkig was daar Lionel Messi in de slotfase, die vanaf de strafschopstip ijzig koel was: 2-1. Het gat met De Koninklijke, dat zaterdag met 2-0 won van Espanyol, is nu één punt (52 om 51), al heeft de ploeg van Zinedine Zidane nog twee wedstrijden in te halen. Met de magere zege herwonnen de Catalanen niet al te zelfvertrouwen na de ontluisterende 4-0 nederlaag in de Champions League bij Paris Saint-Germain. Lionel Messi bracht de thuisploeg al na vier minuten op voorsprong op aangeven van Luis Suarez. Het leek de opmaat voor een stormloop van de thuisploeg, maar die bleef vervolgens uit. Leganés kreeg zelfs enkele goede kansen. Doelman Marc-André ter Stegen, die in de competitie de voorkeur heeft boven Jasper Cillessen, bracht redding op schoten van Nabil El Zhar. (Telegraaf)