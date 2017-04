Messi maakt 500e doelpunt voor Barça

Tatjana Muskiet

Lionel Messi maakte zondag zijn 500e goal in het shirt van FC Barcelona en dat deed de 29-jarige superster nota bene in het Santiago Bernabeu, het thuis van aartsrivaal Real Madrid. Met het doelpunt, zijn tweede van de wedstrijd, besliste Messi El Clasico in Catalaans voordeel. De treffer, die viel in de 92e minuut, betekende een 2-3 overwinning voor Barça. De ploeg van trainer Luis Enrique staat in punten nu gelijk met Real, al speelde De Koninklijke wel een wedstrijd minder. “Het mooiste aan Messi is dat hij nooit stopt met verrassen. Na al die jaren weet hij nog steeds elke keer het verschil te maken. Voor ons als spelers is het een eer om met hem op het veld te staan. Voor de club is hij een zegen”, aldus FC Barcelona-aanvoerder Andres Iniesta.(Telegraaf)…[+]