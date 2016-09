Messi schrijft geschiedenis

Tatjana Muskiet

Lionel Messi heeft voor de zoveelste keer zijn naam in de geschiedenisboeken laten bijzetten. De Argentijnse voetbalvedette produceerde dinsdagavond voor de zesde keer een hattrick in de Champions League. Dat lukte nog nooit eerder een speler op het Europese hoofdpodium. “Hij is de beste speler op elke positie”, stelde Barcelona-trainer Luis Enrique na de 7-0 zege op Celtic. “Of hij nu als nummer 9, nummer 8 of nummer 6 speelt, hij is gewoon de beste voetballer van de wereld. Hij kan de bal overal neerleggen waar hij maar wil.”(Telegraaf)…[+]