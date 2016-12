Milan worstelt met hekkensluiter Crotone

Tatjana Muskiet

AC Milan blijft in het spoor van koploper Juventus, maar wat hadden de Rossoneri het in San Siro lastig tegen nummer laatst Crotone.Nadat M’Baye Niang de eerste grote kans van Milan had gemist, was het Crotone dat na 25 minuten verrassend aan de leiding ging. Marcus Rohden mocht door de Milan-defensie glippen en gaf voor op Diego Falcinelli die van dichtbij de 17-jarige keeper Gianluigi Donnarumma kansloos liet; 0-1.

Nog voor rust stelden de Rossoneri orde op zaken, want het was Mario Pasalic die raak kopte uit een hoekschop van Gabriel Paletta. Het duurde daarna veel te lang tot Milan zelf de leiding nam. In de 86ste minuut besliste Gianluca Lapadula alsnog de wedstrijd in Milanees voordeel, toen hij goed stond op te letten en de rebound benutte. Niang had na rust dé kans op 2-1 gemist toen hij zijn strafschop gekeerd zag worden door Crotone-doelman Alex Cordaz.(goal.com)…[+]