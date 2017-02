Militairen VS in Letland

Tatjana Muskiet

RIGA – Een 225 mensen sterke Amerikaanse pantserbrigade is zondag aangekomen in Letland. De militairen gaan daar de vrede en stabiliteit waarborgen. De troepen kwamen aan op de Letse basis Adazi, zo meldde het Letse persbureau Leta op basis van informatie van de Amerikaanse ambassade. De Amerikanen lossen andere troepen af die in Letland op oefening waren. Hun uitrusting zal de komende week in Letland arriveren. Met het stationeren van de militairen in NAVO-landen die aan Rusland grenzen, willen de VS voor meer zekerheid. Bij elkaar gaat het om ongeveer 4000 militairen die in Polen en Baltische staten gelegerd worden. (Telegraaf)…[+]