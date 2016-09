Minder criminaliteit vanaf verbod varen in de nacht

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – “Vanaf de veiligheidsdiensten van Marowijne de oversteek van personen in vaartuigen over de Marowijnerivier in de nachtelijke uren hebben verboden, is gemerkt dat er minder criminele handelingen zijn gepleegd”, zegt Cyrano Asoitie, hoofd BBR van het districtscommissariaat aan de krant. De beveiligingsdiensten houden dagelijks illegalen waaronder Haitianen en Brazilianen aan die ondanks het verbod, toch in de avond de kans wagen om de oversteek te doen.

De extra beveiliging van de grens zorgt volgens Asoitie zichtbaar voor rust in het district. Het hoofd geeft aan dat de illegalen meestal in de nachtelijke uren de kans nemen om de oversteek naar Suriname te doen. Echter staan ze er niet bij stil welke gevaren allemaal gepaard gaan met het varen in de nacht. Naast legaliteit wordt er ook streng gelet op het gebruik van zwemvesten bij de oversteek. De immigratiedienst van Albina van het Korps Militaire Politie is ingaande 5 september van 20.00 uur tot 5.00 uur gesloten en gedurende deze uren worden er rivierpatrouilles uitgevoerd. Dit in het kader van de ordening in het district Marowijne, maar meer nog vanwege mensensmokkelactiviteiten die plaatsvinden in het grensdistrict. Verder is er momenteel een cholera-epidemie uitgebroken in Haïti, waarbij de Fransen aan de bel hebben getrokken dat Haitianen via Suriname hun land bereiken...[+]