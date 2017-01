Minister Algoe spreekt personeel LVV en Coronie toe

Tatjana Muskiet

NICKERIE – Minister Soeresh Algoe van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft dinsdag op het terrein van het ministerie in Nieuw-Nickerie het personeel van de districten Coronie en Nickerie toegesproken. Hij heeft zijn medewerkers een hart onder de riem gestoken. De ontmoeting was volgens de bewindsman niet alleen bedoeld om het personeel het beste toe te wensen in 2017, maar ook om goede afspraken te maken.

De LVV-minister geeft aan dat dit noodzakelijk was, omdat binnen de regering er afspraken zijn gemaakt. Algoe vindt het zijn plicht om invulling te geven aan hetgeen president Desi Bouterse heeft aangegeven in zijn jaarrede. “Aangezien ik als minister het werk niet alleen kan doen, is het nodig om afspraken te maken met het hele team.” Het personeel is voorgehouden dat er een Personeelswet is waarin staat dat de diensttijd van maandag tot donderdag van 07.00-15.00 uur is en vrijdag is dat tot 14.30 uur. Hij vroeg de ambtenaren hiermee rekening te houden, omdat zoals hij aangeeft er streng zal worden opgetreden tegen ambtenaren die zich niet aan de diensttijd houden. Daarnaast heeft de minister de mensen ook aangespoord om de productie op te voeren door plantmateriaal te maken. Algoe merkt op dat er landelijk honderden mensen getraind zijn voor de productie van plantmateriaal. In dat kader heeft hij afspraken met de mensen gemaakt om cacao-, kokos en lemmetjesplantjes te gaan produceren. Algoe mikt daarbij op ongeveer 500.000 plantjes landelijk wat goed is voor 1000 hectare grond. Hij merkt op dat er hierdoor plantmateriaal beschikbaar zal zijn. “En als je dat hebt, gaan mensen kunnen planten, waardoor we dan kunnen overgaan tot massaproductie om containers te vullen, wat ook de bedoeling is.” Hierdoor wordt er volgens de minister werkgelegenheid gecreëerd en er worden inkomsten gegenereerd voor de Staat…[+]