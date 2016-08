Minister Juspol zet stap voor erkenning LGBT-rechten

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft gisteren een werkgroep geïnstalleerd voor de Lesbians, Gays, Bisexuals en Transgenders (LGBT) die tot doel heeft om te bewerkstelligen dat de samenleving accepteert dat deze groep rechten heeft. “We zullen starten met een proces in de samenleving waarvan we het vermoeden hebben dat het best een moeilijk traject zal worden. Desalniettemin heeft het ministerie gemeend om langs een bepaalde weg toch te proberen om te bewerkstelligen dat de samenleving accepteert dat de LGBT-rechten ook mensenrechten zijn. Dat is onze insteek. Ze zijn ook uit mensen geboren en zijn dus mensen die mensenrechten hebben.” Van Dijk-Silos heeft besloten het traject te beginnen dat de mensen niet worden uitgesloten van de beleving van hun mensenrechten.

In de werkgroep hebben drie medewerkers van het ministerie zitting en twee van de LGBT-gemeenschap. De naam voor de werkgroep is volgens haar bedacht om ervoor te zorgen dat de LGBT niet alvast in die naam gestigmatiseerd wordt en weerstanden in de samenleving te voorkomen. In de Raad van Ministers is besloten de werkgroep Diversiteit en Inclusieviteit te noemen. Van Dijk-Silos zegt dat de naam veel zegt. Diversiteit is gekozen, omdat het gaat om diverse soorten mensen en inclusieviteit omdat het in de samenleving zit. “Je moet ernaar kijken en in die fase zijn we. Het is voor ons een dappere stap. Ook voor jullie is het een dappere stap dat ondanks alle weerstanden, vooroordelen en veroordelingen, je jezelf wil zijn en gebruik wil maken van je recht.

Dan ben je heel dapper.” Ze weet dat op haar een douche van ellende zal komen maar ze weet dat zij erdoor zal moeten gaan, omdat zij een duidelijke keus heeft gemaakt voor de beleving van mensenrechten in het land. Volgens haar zullen workhops en informatiebijeenkomsten moeten worden gehouden voor de LGBT-rechten. “Er komt een heel traject aan. De missie van jullie zal stap voor stap zijn. Als eerst zal de awareness er moeten zijn, waardoor je meer draagvlak krijgt. We werken daarnaar toe met methodes die we moeten uitdenken om dat te krijgen.” …[+]