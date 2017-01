Minister LVV bezoekt kokoskwekerij Coronie

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Minister Soeresh Algoe van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op 4 januari 2017 een bezoek gebracht aan de kokoskwekerij in het district Coronie. De kokoskwekerij, welke gevestigd is in Totness, is een plek waar met droge noten kokosplantjes worden aangemaakt. Dit meldt het Ministerie van LVV in een persbericht.

Dit bezoek moet gezien worden in het kader van de oproep die de bewindsman deze week deed aan zijn personeel in de westelijke districten om door middel van het beschikbaar stellen van voldoende plantmateriaal de productie landelijk op te voeren. Volgens minister Algoe is het gewas kokos in verschillende plannen van de regering opgenomen, waar zowel door de overheid als diverse internationale organisaties middelen vrijgemaakt zijn voor de uitvoer van de plannen. Desondanks treden er stagnaties op gedurende de uitvoering waaronder het gebrek aan droge noten. Er is de afgelopen jaren een grote vraag ontstaan naar droge noten, waarmee kokosolie wordt vervaardigd vanwege de stijging van de prijs van deze oliesoort…[+]