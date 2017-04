Mobiele telecommunicatie site Berlijn weer operationeel

Tatjana Muskiet

BERLIJN- De mobiele telecommunicatie site van Telesur bij Berlijn is sinds zaterdag weer operationeel. Hierdoor is stremming in het mobiele dataverkeer opgeheven, waardoor klanten weer kunnen bellen. Vrijdagmiddag brak er een korte maar felle brand uit in de mobiele telecommunicatie site van het telefoonbedrijf. Vanwege de schade aan de mobiele infrastructuur te Berlijn was de dienstverlening in het gebied onderbroken, waardoor er stremming was ontstaan in het dataverkeer. In een persbericht geeft Telesur aan dat geconcludeerd kan worden dat de brand het gevolg is van een kortsluiting. De schade aan de telecommunicatie site loopt in de duizenden Amerikaanse dollars…[+]