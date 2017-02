Modric: “Godzijdank speelt Maradona niet mee”

Tatjana Muskiet

Real Madrid neemt het woensdagavond in eigen huis op tegen Napoli. Een van de aanwezigen op de tribune is Napoli-icoon Diego Maradona.Napoli eindigde als eerste in groep B van deze Champions League-campagne, maar ondanks de geplaatste status rolde er wel een tegenstander van formaat uit de koker: Real Madrid. Vlak na de loting werd bekend dat niemand minder dan Diego Maradona in het Estadio Santiago Bernabéu een van de toeschouwers zou zijn.De 56-jarige Argentijn is nog altijd een legende bij de supporters van de Napolitaanse club en voorzitter Aurelio De Laurentiis nodigde Maradona uit voor het uitduel in Madrid. Real-middenvelder Luka Modric vind het mooi dat een vermaarde voetballer als Pluisje erbij is.(goal)…[+]