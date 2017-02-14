  • Nieuws Archief

  • Social media

  • Advertentie

Modric: “Godzijdank speelt Maradona niet mee”

February 14, 2017   Tatjana Muskiet
maradona

Real Madrid neemt het woensdagavond in eigen huis op tegen Napoli. Een van de aanwezigen op de tribune is Napoli-icoon Diego Maradona.Napoli eindigde als eerste in groep B van deze Champions League-campagne, maar ondanks de geplaatste status rolde er wel een tegenstander van formaat uit de koker: Real Madrid. Vlak na de loting werd bekend dat niemand minder dan Diego Maradona in het Estadio Santiago Bernabéu een van de toeschouwers zou zijn.De 56-jarige Argentijn is nog altijd een legende bij de supporters van de Napolitaanse club en voorzitter Aurelio De Laurentiis nodigde Maradona uit voor het uitduel in Madrid. Real-middenvelder Luka Modric vind het mooi dat een vermaarde voetballer als Pluisje erbij is.(goal)…[+]

Posted in: News, Snelnieuws, sport

  • Karikatuur

    zaterdag 11 februari 2017

  • ADs

  • Nieuws Volgens datum

    February 2017
    M T W T F S S
    « Jan    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  