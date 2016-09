Tatjana Muskiet

ROME – Paus Franciscus heeft zondag tijdens een feestelijke kerkdienst in het Vaticaan Moeder Teresa heilig verklaard. Honderdduizenden mensen zijn volgens Italiaanse media naar Vaticaanstad gekomen om de plechtige heiligverklaring bij te wonen, velen op het Sint-Pietersplein. De Albanese non, geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu, werkte in de Indiase stad Calcutta en gold als icoon van menslievendheid.(Telegraaf)…[+]