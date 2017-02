Mourinho legt druk bij Chelsea

Tatjana Muskiet

Manchester United plaatste zich zondag dankzij een benauwde uitzege op Blackburn Rovers voor de kwartfinale van de FA Cup. Chelsea, de oude club van José Mourinho, is op 11 maart de tegenstander. De Portugees legde zondag direct de druk bij The Blues, waar hij ruim een jaar geleden werd ontslagen. Voor die tijd spelen we met United nog de return met Saint-Etienne en bij winst wacht ons nog een Europa League-duel. Bovendien staat de League Cup-finale nog op het programma en moet ik het team richting de top vier van de Premier League loodsen. Ik moet me op zoveel dingen focussen. En dat terwijl Chelsea eigenlijk al kampioen is en zich volledig kan richten op de FA Cup. Ze spelen voor de rest nergens meer om.” (Telegraaf)…[+]