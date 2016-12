Mourinho passeert Memphis: “Het gaat mij aan het hart”

Tatjana Muskiet

Manchester United-manager José Mourinho had woensdagavond geen plek in de selectie voor Memphis Depay. Met moeite zette hij de Nederlander op de tribune. Manchester United nam in het de League Cup op tegen West Ham United (4-1 winst). De vleugelaanvaller kwam dit seizoen slechts 134 minuten binnen de lijnen voor The Red Devils.”Het gaat mij aan het hart”, vertelde Mourinho tegen Engelse media. “Het doet heel veel pijn om Memphis en ook iemand als Ashley Young thuis te laten. Het doet me net zoveel pijn als vorige week, toen ik Anthony Martial er niet bij kon nemen. Volgende week zal het weer een ander zijn.”(goal.com)…[+]